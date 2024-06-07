Бывший глава Соликамска занялся колкой дров

Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». На сопровождающих текст фотографиях изображен сам господин Самоуков вместе с местным жителем на фоне заготовленных дров. «Расколоть 10−15 чурок — это удовольствие, раньше все лето с отцом кололи дрова», — подписал господин Самоуков.
Напомним, в конце апреля бывший начальник обогатительной фабрики СКРУ-1 Евгений Самоуков досрочно покинул занимаемую с 2021 года должность мэра Соликамска. По словам господина Самоукова, решение носит «личный характер и не связано с внешними обстоятельствами». Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что у региональных властей накопились вопросы к градоначальнику в связи с аварией на муниципальных теплосетях минувшей зимой.