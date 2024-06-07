Бывший глава Соликамска занялся колкой дров

Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». На сопровождающих текст фотографиях изображен сам господин Самоуков вместе с местным жителем на фоне заготовленных дров. «Расколоть 10−15 чурок — это удовольствие, раньше все лето с отцом кололи дрова», — подписал господин Самоуков.