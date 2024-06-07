Иди дорогой суслика: как попасть на VK Fest 8 июня 2024 года в Красноярске

Если вы не суслик и двигаетесь со стороны железнодорожного вокзала, то вам нужно идти прямо по улице Братьев Абалаковых, удаляясь от здания, и выйти на проспект Мира. Ориентир — Музыкальный театр, почти напротив идет эта улица. Дальше снова прямо и только в этом направлении до Триумфальной арки. Ее легко узнать. Для удобства можно использовать навигатор.