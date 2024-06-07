Иди дорогой суслика: как попасть на VK Fest 8 июня 2024 года в Красноярске

Первый в истории Красноярска VK Fest пройдет уже 8 июня. К этому событию готовятся не только местные жители, но и гости. Поэтому публикуем гайд, как добраться до площадки фестиваля.
Иди за сусликом
Гидом по острову Татышев будет его коренной обитатель — суслик по имени Вася. Он живет недалеко от Виноградовского (Вантового моста) и кафе «Домик у озера». Зверек боится опоздать, поэтому уже утром стартует к центру острова.
Если вы не суслик и двигаетесь со стороны железнодорожного вокзала, то вам нужно идти прямо по улице Братьев Абалаковых, удаляясь от здания, и выйти на проспект Мира. Ориентир — Музыкальный театр, почти напротив идет эта улица. Дальше снова прямо и только в этом направлении до Триумфальной арки. Ее легко узнать. Для удобства можно использовать навигатор.
Также с вокзала можно добраться на троллейбусе № 15, а также на автобусах 49, 63, 71, 77, 83, 87. На них можно доехать до остановки «Гостиница Октябрьская». На автобусе № 63 можно добраться до Сибирского института искусств (так называется остановка) и отправиться дальше пешком, чтобы найти сначала Триумфальную арку, а затем — Виноградовский мост.
По нему перебираемся на Остров Татышев и идем к площадке фестиваля. Этот путь для тех, кто не спешит и у кого в запасе есть около двух часов.
Оказавшись на острове, вслед за сусликом Василием идем по главной трассе, которая проходит через всю территорию. В районе озера нужно пройти налево. Суслик знает эту дорогу и не заблудится, а если вы не из Красноярска или редко гуляете, то вот вам ориентир — в водоеме находится арт-объект «Я тебя люблю».
Дальше — своего рода круговой перекресток, там тоже нужно взять левее.
А дальше — уверенно следовать по дороге, никуда не сворачивая. Дойдя до большого перекрестка, вы справа сможете увидеть концертную площадку.
Однако часть пешеходного маршрута может быть закрыта из-за перекрытия Центральной аллеи. Тогда можно будет спросить у дежурных, как выйти к концерной площадке. Уточнить маршрут можно будет в информационном центре по телефону: 204−12−02.
Бесплатные автобусы
Также вы можете самостоятельно доехать до остановки «Октябрьский мост» из той точки, где вы находитесь. Можно посмотреть в навигаторе или узнать у прохожих, прочитать таблички на остановках. Наверняка могут подсказать и в гостиницах.
Кроме того, будут работать бесплатные шаттлы от VK Fest. Они будут ходить с 14:30 до 23:30 с остановки ТРЦ «Планета». Отправляться они будут по мере заполнения.
Также через остров автобусы будут курсировать с 20:00 до 23:00 с остановки ТЦ «Авиатор» до гипермаркета О’кей. Интервал движения составит 5 минут.
А дальше вас будет ждать отдых в компании российских музыкантов и блогеров. Кто знает, может, и суслика Василия сможете встретить.