В омский «Авангард» перейдёт хоккеист из «Локомотива»

«Перевалов здорово показал себя в МХЛ, это техничный крайний нападающий с высоким игровым интеллектом. Хорошо обученный форвард, прошедший ярославскую школу хоккея. У него настоящий сибирский характер и огромное желание проявить себя в КХЛ. Для этого он должен приложить все усилия на предсезонном сборе с “Авангардом” и воспользоваться своим шансом», — рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Антон Курьянов.