В омский «Авангард» перейдёт хоккеист из «Локомотива»

Омский «Авангард» произвёл обмен с хоккейной командой «Локомотив» из Ярославля. В результате в состав омских ястребов на два года войдёт 20-летний нападающий Александр Перевалов. Ярославский клуб получит финансовую компенсацию.
«Перевалов здорово показал себя в МХЛ, это техничный крайний нападающий с высоким игровым интеллектом. Хорошо обученный форвард, прошедший ярославскую школу хоккея. У него настоящий сибирский характер и огромное желание проявить себя в КХЛ. Для этого он должен приложить все усилия на предсезонном сборе с “Авангардом” и воспользоваться своим шансом», — рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Антон Курьянов.
Отметим, что минувший сезон Перевалов провёл в аренде, в хоккейном клубе «Сочи». В КХЛ он сыграл 43 матча, набрав 5 (2+3) очков. В МХЛ, выступая за «Локо», за 90 матчей он набрал 77 (39+38) очков при показателе полезности «+32».