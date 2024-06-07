В Перми началось строительство еврейского благотворительного центра

Напомним, еврейский благотворительный центр возводится на земельном участке площадью 6,3 тыс. кв. м, через дорогу от здания Дома культуры железнодорожников, на ул. Энгельса, 25. Разрешение на строительство объекта было выдано еще в 2021 году, 14 марта 2024 года община продлила действие разрешения. В трехэтажном здании планируется разместить лекционные аудитории, библиотеку, музей, помещения для досуга, семейный и молодежный центр. Также в нем обустроят зал для проведения торжеств, столовую на 60 посадочных мест с кухонным блоком, спортзал, методические и игровые помещения для школьников и дошкольников.