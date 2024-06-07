Какой сегодня день: 7 июня

Знаете ли вы, что 7 июня родился известный французский живописец Поль Гоген? О том, чем еще ознаменовано 7 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 7 июня
В 1340 году в Голландии основан город Роттердам.
В 1883 году в Москве освящен Храм Христа Спасителя.
В 1929 году образовано государство Ватикан.
Всемирный день безопасности пищевых продуктов и День краудфандинга в России также отмечаются 7 июня.
Кто родился 7 июня
Философ Петр Чаадаев (1794−1856).
Художник Поль Гоген (1848−1903).
Политический деятель Муаммар Каддафи (1942−2011).
Актер Лиам Нисон (1952).
Писатель Орхан Памук (1952).
Писательница Дарья Донцова (1952).
Актриса Татьяна Друбич (1960).
Теннисистка Анна Курникова (1981).
Певица Глюк’оzа (1986).
Певица Игги Азалия (1990).
Модель Эмили Ратаковски (1991).
7 июня в православном календаре
В этот день православные вспоминают третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Именины
7 июня именины у Федора, Ивана, Иннокентия, а также у Виктории и Елены.