Что можно и нельзя делать в Иванов день 7 июня, который называют Медвяные росы

Не рекомендуется ходить по росе, а также рвать мокрую траву. Считается, что капли росы могут нанести вред здоровью как животных, так и людей. Не следует заниматься уборкой. Нельзя носить черную одежду, так как это может спровоцировать череду неприятностей в жизни.