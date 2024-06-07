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Что можно и нельзя делать в Иванов день 7 июня, который называют Медвяные росы

Иванов день, или Медвяные росы отмечают 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 июня вспоминает Иоанна Крестителя и отмечает празднование Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе празднуют Иванов день. Однако существует еще одно название — Медвяные росы. Данное название обозначает выделения вредителей на траве, листьях деревьев, что может погубить растения.

Что нельзя делать 7 июня

Не рекомендуется ходить по росе, а также рвать мокрую траву. Считается, что капли росы могут нанести вред здоровью как животных, так и людей. Не следует заниматься уборкой. Нельзя носить черную одежду, так как это может спровоцировать череду неприятностей в жизни.

Что можно делать 7 июня

По традиции, принято ходить в храмы на службы и молиться. Считается, что молитва 7 июня может снять головную боль. День также подходит для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Согласно приметам, если начинает зацветать рябина, то осень выдастся затяжной. В том случае, если лягушки не квакают, то это предупреждает о скором похолодании. Большое количество росы предвещает теплый день.