Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 июня 2024

После трех капризных дней с ветром и нестабильной дневной температурой погода в Иркутске 7 июня 2024 решила сделать подарок жителям областного центра. Пятница обещает быть жаркой, ведь днем в столице региона воздух прогреется до +22. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.