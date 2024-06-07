Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 июня 2024

После трех капризных дней с ветром и нестабильной дневной температурой погода в Иркутске 7 июня 2024 решила сделать подарок жителям областного центра. Пятница обещает быть жаркой, ведь днем в столице региона воздух прогреется до +22. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 7 июня 2024
— Днем в Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, столбик термометра поднимется до +20…+22, — поделись синоптики.
Погода в Иркутске 7 июня 2024 даст возможность почувствовать, наступившее лето. Тепло сохранится и в регионе. Днем по области температура воздуха поднимется до +23. Правда, местами при прояснении ожидаются заморозки 0…-3, а также грозы, сильные дожди и туман.
Тепло принесет юго-восточный ветер 5−10 м/с. В районах, где все же пройдут грозы, он сменится на северо-западные потоки 9−14 м/с.