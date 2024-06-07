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В 13 областях Казахстана объявлена высокая пожарная опасность

По данным РГП «Казгидромет» в большинстве регионов республики сохраняется высокая пожарная опасность, передает агентство Kazinform.

Источник: ДЧС Костанайской области

В Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на севере, западе, юге Актюбинской областях, на западе, юге, в центре области Ұлытау, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетісу, на юге Костанайской, Карагандинской областях и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге, севере Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на востоке Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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