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На Северном шоссе в Красноярске впервые за 10 лет укладывают новый асфальт

Красноярские дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Северном шоссе.

Источник: РИА "Новости"

Дорогу приводят в порядок на участке от кольцевой развязки до здания по Северному шоссе, 6 г и от Енисейского тракта до улицы Авиаторов.

В мэрии отмечают, что это — самый большой объект дорожного ремонта 2024 года, его общая протяженность — 7,5 км.

«Последний ремонт здесь проводился более 10 лет назад, — рассказали в администрации. — За это время дорожное полотно износилось, покрылось трещинами и выбоинами. Ежегодный ямочный ремонт уже не мог решить проблему, требовалось полное обновление».

6 июня на выездном дорожном штабе подрядная организация отчиталась о ходе работ. Сообщается, что с 20 апреля специалисты демонтировали асфальт, заменили бортовой камень, уложили выравнивающий слой асфальта и приступил к укладке верхнего слоя. Обновление коснулось и тротуаров — для удобства маломобильных пешеходов выполнили понижения в местах съездов и переходов.

Для оптимизации дорожного движения закрыли шлюз в районе здания № 31/3, теперь для движения налево с путепровода можно съехать по новому съезду. Также с 5 до 3 полос сузили дорогу в районе одной из АЗС, это должно упорядочить движение, которое ранее на этом участке было хаотичным и приводило к созданию аварийно-опасных ситуаций.

Отметим, ремонт ведется без полного перекрытия с ограничением движения по одной полосе, где работает техника.

«На Северном шоссе сейчас большие пробки, — говорит первый заместитель главы города Вадим Войцеховский. — Хочется попросить красноярцев отнестись к этому с пониманием. Подрядчик на данном объекте идет в соответствии с графиком работ. После их завершения здесь, кроме хорошей дороги, появится освещение, будут установлены новые опоры с обеих сторон шоссе, что повысит безопасность движения на этом участке улично-дорожной сети».

Напомним, всего в нормативное состояние за этот сезон планируют привести 93 км красноярских дорог. Сейчас ремонт ведется на 33 участках. ​Следить за его ходом жители могут с помощью карты на официальном сайте администрации города.