На Северном шоссе в Красноярске впервые за 10 лет укладывают новый асфальт

Для оптимизации дорожного движения закрыли шлюз в районе здания № 31/3, теперь для движения налево с путепровода можно съехать по новому съезду. Также с 5 до 3 полос сузили дорогу в районе одной из АЗС, это должно упорядочить движение, которое ранее на этом участке было хаотичным и приводило к созданию аварийно-опасных ситуаций.