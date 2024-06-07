На Северном шоссе в Красноярске впервые за 10 лет укладывают новый асфальт

Дорогу приводят в порядок на участке от кольцевой развязки до здания по Северному шоссе, 6 г и от Енисейского тракта до улицы Авиаторов.
В мэрии отмечают, что это — самый большой объект дорожного ремонта 2024 года, его общая протяженность — 7,5 км.
«Последний ремонт здесь проводился более 10 лет назад, — рассказали в администрации. — За это время дорожное полотно износилось, покрылось трещинами и выбоинами. Ежегодный ямочный ремонт уже не мог решить проблему, требовалось полное обновление».
6 июня на выездном дорожном штабе подрядная организация отчиталась о ходе работ. Сообщается, что с 20 апреля специалисты демонтировали асфальт, заменили бортовой камень, уложили выравнивающий слой асфальта и приступил к укладке верхнего слоя. Обновление коснулось и тротуаров — для удобства маломобильных пешеходов выполнили понижения в местах съездов и переходов.
Для оптимизации дорожного движения закрыли шлюз в районе здания № 31/3, теперь для движения налево с путепровода можно съехать по новому съезду. Также с 5 до 3 полос сузили дорогу в районе одной из АЗС, это должно упорядочить движение, которое ранее на этом участке было хаотичным и приводило к созданию аварийно-опасных ситуаций.
«На Северном шоссе сейчас большие пробки, — говорит первый заместитель главы города Вадим Войцеховский. — Хочется попросить красноярцев отнестись к этому с пониманием. Подрядчик на данном объекте идет в соответствии с графиком работ. После их завершения здесь, кроме хорошей дороги, появится освещение, будут установлены новые опоры с обеих сторон шоссе, что повысит безопасность движения на этом участке улично-дорожной сети».
Напомним, всего в нормативное состояние за этот сезон планируют привести 93 км красноярских дорог. Сейчас ремонт ведется на 33 участках. Следить за его ходом жители могут с помощью карты на официальном сайте администрации города.