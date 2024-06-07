Женщина задолжала алименты на 9 млн тенге

Так, в начале июня в управление миграционной службы поступило постановление об объявлении в розыск должника, вынесенное одним из частных судебных исполнителей исполнительного округа Карагандинской области в отношении 44-летней гражданки. Женщина с февраля 2015 года злостно уклонялась от уплаты алиментов на воспитание и содержание своих несовершеннолетних детей. С этого времени у неё образовалась задолженность в размере более 9 млн тенге. Местонахождение нерадивой родительницы инициатору розыску не представлялось возможным.