Хабаровские энергетики рассказали подробности перекрытия улицы Ленина

На улице Ленина напротив управления Гидрометеослужбы рабочие продолжают ремонт тепломагистрали. Энергетикам предстоит полностью заменить тепловую камеру, построить сорокаметровый канал под проезжей частью, из-за чего, начиная с 15 июня, по одной из главных улиц Хабаровска будет полностью перекрыто движение примерно на 40 дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Работы будут вестись на перекрестке ул. Ленина — Калинина, но именно улица Калинина останется полностью открыта для движения, замена труб будет вестись в параллельном направлении, — уточнили в пресс-службе ДГК.
Всего в 2024 году ДГК предстоит выполнить ремонт 25 участков. Из них на 11 уже начались работы. К отопительному сезону отремонтируют порядка 10 км сетей на сумму более 850 млн рублей.
— Своевременно выполненная ремонтная кампания позволяет качественно подготовиться к следующему отопительному сезону, повысив надежность теплоснабжения. Все слабые участки, где у нас фиксировались порывы, мы максимально стараемся отремонтировать или заменить в летний сезон, — рассказал заместитель главного инженера СП «ХТС» Антон Чупов. Также в этом году хабаровские энергетики проведут ремонт участка теплотрассы на улицах Герасимова и Серышева. Еще один объект — замена теплосетей на улице Рабочий городок.