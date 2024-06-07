Хабаровские энергетики рассказали подробности перекрытия улицы Ленина

— Своевременно выполненная ремонтная кампания позволяет качественно подготовиться к следующему отопительному сезону, повысив надежность теплоснабжения. Все слабые участки, где у нас фиксировались порывы, мы максимально стараемся отремонтировать или заменить в летний сезон, — рассказал заместитель главного инженера СП «ХТС» Антон Чупов. Также в этом году хабаровские энергетики проведут ремонт участка теплотрассы на улицах Герасимова и Серышева. Еще один объект — замена теплосетей на улице Рабочий городок.