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В Хабаровске активно наносят дорожную разметку на центральных улицах

Работы планируется завершить до конца ноября.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске дорожные службы продолжают наносить дорожную разметку на центральных улицах. Основные работы планируется завершить до наступления зимы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметили в мэрии, в четверг, 6 июня, дорожники нанесли разметку и зебру на улицах Ленина, Запарина, Серышева, а также в переулке Ленинградском и на Амурском бульваре. Всего в рамках муниципального контракта работы пройдут на 33 улицах и завершатся до конца ноября.

«Нанесение разметки началось ранней весной и продолжается круглый год по мере возможности, в зависимости от погодных условий. Разметка наносится одновременно на многих участках, насколько это позволяет дорожная обстановка, чтобы не создавать пробки для водителей», — сообщил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Александр Лютов.

Перед нанесением краски проезжую часть подготавливают: устраняют трещины и проводят ямочный ремонт. В обязанности профильных служб также входит замена дорожных знаков, ограждений и светофоров.