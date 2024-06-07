В Хабаровске активно наносят дорожную разметку на центральных улицах

Как отметили в мэрии, в четверг, 6 июня, дорожники нанесли разметку и зебру на улицах Ленина, Запарина, Серышева, а также в переулке Ленинградском и на Амурском бульваре. Всего в рамках муниципального контракта работы пройдут на 33 улицах и завершатся до конца ноября.