В Челябинской области назначили дополнительные «праздничные» электрички

Как говорится в заявлении железнодорожников, дополнительные электропоезда «Орланы» выйдут на маршрут между Челябинском и Екатеринбургом 11, 12 и 13 июня. Также сообщено, что рейсы между двумя уральскими столицами будут выполняться три раза в день вплоть до 17 июня. Из Челябинска «Орланы» будут стартовать в 6:39, 13:38 и 19:06.