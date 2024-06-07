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В Челябинской области назначили дополнительные «праздничные» электрички

Об изменениях в расписании в связи с празднованием Дня России сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в заявлении железнодорожников, дополнительные электропоезда «Орланы» выйдут на маршрут между Челябинском и Екатеринбургом 11, 12 и 13 июня. Также сообщено, что рейсы между двумя уральскими столицами будут выполняться три раза в день вплоть до 17 июня. Из Челябинска «Орланы» будут стартовать в 6:39, 13:38 и 19:06.

Кроме того дополнительно назначены электрички из Челябинска в Магнитогорск. Здесь пассажиров повезут Ласточки, которые будут отправляться из Челябинска в 11:30, а из Магнитогорска — в 12:35.

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