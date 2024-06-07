Синоптики обещают Новосибирску плохую погоду на выходные, 8 и 9 июня

Прогноз для Новосибирска составили метеорологи «Яндекс. Погоды».
Суббота, 8 июня. Новосибирцев разбудят дождь с грозой, осадки продлятся до самого вечера. В течение дня температура поднимется с утренних +17 до дневных +22. Ветер ожидается южно-западный с порывами до 5,2 м/с.
Воскресенье, 9 июня. И вновь утром пройдёт дождик — увы, но осадки прогнозируют на весь выходной. Столбик термометра покажет +13… +20 градусов.
Нестабильную погоду сулит и народный календарь: 8 июня называется днём Ивана-медяника или Карпа-карполов. Его связывали с рыбалкой и злыми духами. 9 июня почитают Феодору и Дидима, которые предсказывают, какой будет грядущая осень.