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Синоптики обещают Новосибирску плохую погоду на выходные, 8 и 9 июня

Прогулкам могут помешать дожди и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: +27° 4 м/с 74% 749 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Прогноз для Новосибирска составили метеорологи «Яндекс. Погоды».

Суббота, 8 июня. Новосибирцев разбудят дождь с грозой, осадки продлятся до самого вечера. В течение дня температура поднимется с утренних +17 до дневных +22. Ветер ожидается южно-западный с порывами до 5,2 м/с.

Воскресенье, 9 июня. И вновь утром пройдёт дождик — увы, но осадки прогнозируют на весь выходной. Столбик термометра покажет +13… +20 градусов.

Нестабильную погоду сулит и народный календарь: 8 июня называется днём Ивана-медяника или Карпа-карполов. Его связывали с рыбалкой и злыми духами. 9 июня почитают Феодору и Дидима, которые предсказывают, какой будет грядущая осень.