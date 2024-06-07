Синоптики обещают Новосибирску плохую погоду на выходные, 8 и 9 июня

Нестабильную погоду сулит и народный календарь: 8 июня называется днём Ивана-медяника или Карпа-карполов. Его связывали с рыбалкой и злыми духами. 9 июня почитают Феодору и Дидима, которые предсказывают, какой будет грядущая осень.