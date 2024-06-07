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Планы по развитию парка Минного городка представлены на ПМЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ФедералПресс. На Петербургском международном экономическом форуме был представлен амбициозный проект развития парка Минного городка во Владивостоке. Планы по преображению знакового общественного пространства были подробно обсуждены во время рабочей встречи, на которой присутствовали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, губернатор Приморского края и представители застпрройщика.

Источник: Reuters

«Сроки реализации — 2025−2026 годы. В первую очередь, мы сейчас говорим про 2025 год. Вложения — более трех миллиардов рублей. Концессионные условия поддерживают минвостокразвития, Приморский край», — заявил глава региона Олег Кожемяко.

Согласно новой концепции, разработанной совместно с мэрией, парк Минного городка будет преобразован с учетом пожеланий горожан. В его состав войдут пруды, центр водных видов спорта, лодочная станция, а также видовая «парящая» тропа, главная площадь, сухой фонтан, фудкорт-трибуны и кафе-оранжереи. Помимо этого, предусмотрена установка памятного камня «125 лет Владивостоку», многоуровневая парковка, историческая зона и зона для прогулок.

В ходе встречи губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил важность этого проекта и выразил уверенность в его успешной реализации. По его словам, все обязательства берет на себя минвостокразвития, в ближайшее время будет подписана концессия о строительстве и оборудовании всем необходимым для спорта и отдыха парка Минного городка. Правительство региона, со своей стороны, выделит средства для появления в новом общественном пространстве беговых и лыжных дорожек.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прокомментировал ситуацию с повышением цен на квартиры в рамках «Дальневосточной ипотеки».