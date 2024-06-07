Планы по развитию парка Минного городка представлены на ПМЭФ

В ходе встречи губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил важность этого проекта и выразил уверенность в его успешной реализации. По его словам, все обязательства берет на себя минвостокразвития, в ближайшее время будет подписана концессия о строительстве и оборудовании всем необходимым для спорта и отдыха парка Минного городка. Правительство региона, со своей стороны, выделит средства для появления в новом общественном пространстве беговых и лыжных дорожек.