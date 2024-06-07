Планы по развитию парка Минного городка представлены на ПМЭФ

«Сроки реализации — 2025−2026 годы. В первую очередь, мы сейчас говорим про 2025 год. Вложения — более трех миллиардов рублей. Концессионные условия поддерживают минвостокразвития, Приморский край», — заявил глава региона Олег Кожемяко.
Согласно новой концепции, разработанной совместно с мэрией, парк Минного городка будет преобразован с учетом пожеланий горожан. В его состав войдут пруды, центр водных видов спорта, лодочная станция, а также видовая «парящая» тропа, главная площадь, сухой фонтан, фудкорт-трибуны и кафе-оранжереи. Помимо этого, предусмотрена установка памятного камня «125 лет Владивостоку», многоуровневая парковка, историческая зона и зона для прогулок.
В ходе встречи губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил важность этого проекта и выразил уверенность в его успешной реализации. По его словам, все обязательства берет на себя минвостокразвития, в ближайшее время будет подписана концессия о строительстве и оборудовании всем необходимым для спорта и отдыха парка Минного городка. Правительство региона, со своей стороны, выделит средства для появления в новом общественном пространстве беговых и лыжных дорожек.
Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прокомментировал ситуацию с повышением цен на квартиры в рамках «Дальневосточной ипотеки».