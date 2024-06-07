Электрическую подстанцию построят в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске

В рамках второго этапа проекта «Комплексная застройка территории “Ореховая сопка” будет построена подстанция и линия электропередачи. Это позволит подключить к энергоснабжению примерно 30 тысяч жителей города, обеспечивая миллион квадратных метров жилья. Также в микрорайоне ведется строительство тепломагистрали № 35 от ТЭЦ-3 краевого центра, общей протяженностью 10 километров, для надежного теплоснабжения жителей.