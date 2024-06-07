Электрическую подстанцию построят в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске

В микрорайоне «Ореховая сопка» построят электрическую подстанция за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Она обеспечит электроснабжением около 30 тысяч жителей северной части краевого центра, включая будущих жильцов ЖК «Северный парк» и «Живописный сад». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Здесь реализуются программы дальневосточной, семейной ипотеки, а также построено семь многоквартирных домов. Развитие микрорайона продолжается, и новая электрическая подстанция необходима для обеспечения надежного электроснабжения жителей.
«Благодаря усилиям краевого правительства, регион получает федеральное финансирование для развития инфраструктуры. Министерство строительства Хабаровского края заключило соглашение с ООО “Специализированный застройщик “Оптимал” на сумму более миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на строительство электрической подстанции и проведение линии ВЛ 110 кВ “Амур — Ореховая” до конца 2025 года”, — рассказал глава краевого минстроя Алексей Дубов.
В рамках второго этапа проекта «Комплексная застройка территории “Ореховая сопка” будет построена подстанция и линия электропередачи. Это позволит подключить к энергоснабжению примерно 30 тысяч жителей города, обеспечивая миллион квадратных метров жилья. Также в микрорайоне ведется строительство тепломагистрали № 35 от ТЭЦ-3 краевого центра, общей протяженностью 10 километров, для надежного теплоснабжения жителей.