Рабочая неделя на Южном Урале завершится ливнями и градом

В пятницу, 7 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, град. Температура воздуха днем составит от +26 до +31 градуса, на севере — от +20 до +25. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16, при грозах порывы до 25.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, при грозе порывы до 14.
День Ангела сегодня, 7 июня, у Елены, Ивана, Иннокентия и Федора.
Между прочим, 7 июня 2024 года отмечают Иванов день. Согласно народным приметам, сегодня лучше не проводить деловые переговоры. Дело в том, что сделки обречены на неудачу, есть риск лишиться крупной суммы. Лучше перенести подписание важных документов и куплю-продажу недвижимости.