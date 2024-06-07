Рабочая неделя на Южном Урале завершится ливнями и градом

В пятницу, 7 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, град. Температура воздуха днем составит от +26 до +31 градуса, на севере — от +20 до +25. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16, при грозах порывы до 25.