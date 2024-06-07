Психолог объяснила, как легко бросить курить

«Во время гипноза находится истинная причина того, почему человек курит. Как правило, это какие-то сложности в отношениях с мамой. Дело в том, что курение связано с самым первым инстинктом, который появляется у человека, когда он рождается. Это сосательный рефлекс, дающий чувство безопасности», — сообщила Чеснокова в интервью радио Sputnik.