Психолог объяснила, как легко бросить курить

По мнению психолога, вредные привычки могут быть связаны с детскими комплексами.
Человек легко может избавиться от такой пагубной привычки как курение, если ему помочь разобраться в своих инстинктах. Для этого хорошо подходит гипноз. Об этом рассказала клинический психолог Елизавета Чеснокова.
«Во время гипноза находится истинная причина того, почему человек курит. Как правило, это какие-то сложности в отношениях с мамой. Дело в том, что курение связано с самым первым инстинктом, который появляется у человека, когда он рождается. Это сосательный рефлекс, дающий чувство безопасности», — сообщила Чеснокова в интервью радио Sputnik.
По словам Чесноковой, когда у человека появляются сложности в жизни, он испытывает потребность в безопасности. Она добавила, что здесь у курильщика срабатывает сосательный инстинкт. Достаточно во время гипнотического сеанса скорректировать ощущения курильщика и тогда ему будет легче бросить вредную привычку, отметила психолог.
Методы отказа от курения разнообразны, но в основе лежит психологическая установка. Необходимо самостоятельно принять решение о прекращении курения, определив для себя мотивы — экономия средств, забота о здоровье близких или другие причины. Существуют также медикаментозные средства, но основная борьба происходит на психологическом уровне, подчеркивают эксперты. URA.RU подготовило подробный материал о том, как можно бросить курить.