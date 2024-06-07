+ БЖУ и витаминам, — сахару. Какая еда поможет детям быть здоровее?

На развитие детского организма влияет совокупность факторов, один из главных — это правильное питание. При помощи сбалансированного здорового питания можно предотвратить развитие ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертензии и т. д. Врач по медицинской профилактике «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Лилия Егорова рассказывает, как правильно накормить ребёнка.
Самые важные элементы для растущего организма.
Большинство пищевых привычек человека формируются в детстве, поэтому важно, чтобы малыш питался правильно, начиная с грудного вскармливания и первого прикорма. Больше всего организму детей и подростков нужен белок, который является строительным материалом для растущего организма, а также возмещает потери энергии. Чем младше ребенок, тем больше ему нужно белка. Самым ценным и полезным белковым продуктом для малышей является материнское молоко. Позже в детском рационе должны быть растительные белки, которые содержатся в бобовых и зерновых продуктах. Многие бобовые культуры по содержанию белка можно сравнить с мясом, яйцами, творогом и рыбой.
Также детскому организму нужны незаменимые аминокислоты — они не вырабатываются организмом и должны поступать в него вместе с пищей. К продуктам, в которых содержатся девять незаменимых аминокислот, относятся мясо, птица, морепродукты, яйца, молочные продукты, гречневая крупа, соя и киноа.
В рационе обязательно должны быть жиры — молоко, масло, яйца. Но злоупотреблять жирами не рекомендуется, так как это приводит к нарушению метаболизма, расстройствам пищеварения, снижению аппетита, развитию ожирения. Еще избыток жиров приводит к нарушению усвоения белков.
Углеводы детям младшего возраста нужны меньше, чем жиры и белки. Избыток углеводов (особенно сахара) ухудшает развитие и рост детей, снижает иммунитет, повышает вероятность развития кариеса. Полезными источниками углеводов являются фрукты, овощи, свежие соки, ягоды.
Детский организм также крайне нуждается в витаминах (особенно А и D). При нехватке витамина D развивается рахит, гиповитаминоз А приводит к нарушению работы эндокринной системы. Из минералов наибольшее значение имеют кальций, железо и йод.
Какие основы правильного питания?
Каждый день на столе должны быть продукты, которые полностью закрывают потребность организма в питательных веществах.
Питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам.
Пищу рекомендуется варить, запекать в духовке, готовить на пару. От жареной, копченой, маринованной, консервированной пищи, а также от фастфуда лучше отказаться.
Если у ребенка имеется непереносимость тех или иных продуктов, то меню нужно соответствующим образом скорректировать.
Принципы здорового питания.
1. Лучшим образцом для детей являются их родители. Начните питаться правильно, и ребенок последует вашему примеру.
2. Не давайте ребенку перекусывать на ходу и всухомятку. Процесс приема пищи должен проходить за столом, без смартфона, телевизора или планшета. Нужно, чтобы ребенок был полностью сосредоточен на приеме пищи, только так можно обеспечить нормальное усвоение еды.
3. Составляя меню на каждый день, учитывайте не только пользу продуктов, но и вкусы ребенка, а также индивидуальные особенности его организма (аллергия, наличие хронических заболеваний и т. д.).
4. Установите четкий режим питания. Малыш должен питаться в определенные часы. В день должно быть не меньше четырех приемов пищи.
5. Приобретайте только свежие и качественные продукты. Обращайте внимание на срок годности и состав. Дети должны обязательно употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды.
6. Правильный питьевой режим — необходимое условие для полноценной работы всего организма человека. Взрослые обычно знают, сколько должны выпивать жидкости в день, но плохо представляют потребности ребенка. А они зависят от возраста, состояния здоровья, погоды. Так, в возрасте от 1 до 3 лет ребёнок должен выпивать от 0,5 л до 1,5 л жидкости в сутки. Для детей от 3 до 7 лет объём вырастает до 1,5−1,7 л в сутки.
Детям старше 7 лет требуется до 1,7−2 л жидкости в сутки. Отдавайте предпочтение детской бутилированной воде. Она сбалансированная по составу и безопасна.
Под абсолютным запретом находится кофе: попробовать его ребенку можно будет только в подростковом возрасте. Что касается сладкой газировки, то нужно помнить: она содержит ударную дозу сахара и красителей, поэтому знакомство с ней малышу вовсе не нужно.