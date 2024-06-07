+ БЖУ и витаминам, — сахару. Какая еда поможет детям быть здоровее?

Большинство пищевых привычек человека формируются в детстве, поэтому важно, чтобы малыш питался правильно, начиная с грудного вскармливания и первого прикорма. Больше всего организму детей и подростков нужен белок, который является строительным материалом для растущего организма, а также возмещает потери энергии. Чем младше ребенок, тем больше ему нужно белка. Самым ценным и полезным белковым продуктом для малышей является материнское молоко. Позже в детском рационе должны быть растительные белки, которые содержатся в бобовых и зерновых продуктах. Многие бобовые культуры по содержанию белка можно сравнить с мясом, яйцами, творогом и рыбой.