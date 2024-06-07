Остановки электричек переименовали в Приморье

В Приморском крае переименовали девять остановочных пунктов пригородных поездов от Уссурийска до Владивостока и Находки, сообщает ИА PrimaMedia. Обновленные названия выбирались с учетом мнений местных жителей и географических особенностей, таких как топонимы и близлежащие объекты. Новые названия уже активно используются при продаже билетов, уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
Так, приморцев ожидают следующие изменения:
На участке Уссурийск — Барановский остановочный пункт (ОП) 9183 километр переименован в Кирюшкин Ключ.
На участке Барановский — Угольная переименованы:
— ОП 9230 километр в Озеро Кипарисовское;
— ОП 9237 километр в Мирный.
На участке Пост 132 километр — Мыс Астафьева переименованы:
— Пост 132 км в Птичий Ключ;
— Платформа 151 км в Буревестник;
— Платформа 152 км в Садовод;
— Платформа 159 км в Скала Пржевальского;
— Платформа 163 км в Погон.