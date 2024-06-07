Остановки электричек переименовали в Приморье

В Приморском крае переименовали девять остановочных пунктов пригородных поездов от Уссурийска до Владивостока и Находки, сообщает ИА PrimaMedia. Обновленные названия выбирались с учетом мнений местных жителей и географических особенностей, таких как топонимы и близлежащие объекты. Новые названия уже активно используются при продаже билетов, уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.