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Остановки электричек переименовали в Приморье

Билеты с обновленными наименованиями остановок уже доступны пассажирам к покупке.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморском крае переименовали девять остановочных пунктов пригородных поездов от Уссурийска до Владивостока и Находки, сообщает ИА PrimaMedia. Обновленные названия выбирались с учетом мнений местных жителей и географических особенностей, таких как топонимы и близлежащие объекты. Новые названия уже активно используются при продаже билетов, уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Так, приморцев ожидают следующие изменения:

На участке Уссурийск — Барановский остановочный пункт (ОП) 9183 километр переименован в Кирюшкин Ключ.

На участке Барановский — Угольная переименованы:

— ОП 9230 километр в Озеро Кипарисовское;

— ОП 9237 километр в Мирный.

На участке Пост 132 километр — Мыс Астафьева переименованы:

— Пост 132 км в Птичий Ключ;

— Платформа 151 км в Буревестник;

— Платформа 152 км в Садовод;

— Платформа 159 км в Скала Пржевальского;

— Платформа 163 км в Погон.