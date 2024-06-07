Дождливые выходные ожидают красноярцев на День города

Так, 7 июня, синоптики прогнозируют потепление до +20 градусов, во второй половине дня пойдет дождь.
В субботу, 8 июня, дождь обещают на весь день, днем температура воздуха максимум прогреется до +22. Отметим, что в этот день на острове Татышев под открытым небом пройдет VK Fest. В комментариях в паблике фестиваля многих очень интересует погодный вопрос, однако организаторы отмечают, что переноса не будет.
В воскресенье ситуация ожидается аналогичная, но осадков синоптики прогнозируют меньше.
Также добавим, что с 7 по 9 июня в Красноярске празднуют День города. Большинство площадок также развернутся под открытым небом.