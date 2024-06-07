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Дождливые выходные ожидают красноярцев на День города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Непогода не покидает Красноярск.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 2 м/с 74% 750 мм рт. ст. +24°
Источник: НИА Крым

Так, 7 июня, синоптики прогнозируют потепление до +20 градусов, во второй половине дня пойдет дождь.

В субботу, 8 июня, дождь обещают на весь день, днем температура воздуха максимум прогреется до +22. Отметим, что в этот день на острове Татышев под открытым небом пройдет VK Fest. В комментариях в паблике фестиваля многих очень интересует погодный вопрос, однако организаторы отмечают, что переноса не будет.

В воскресенье ситуация ожидается аналогичная, но осадков синоптики прогнозируют меньше.

Также добавим, что с 7 по 9 июня в Красноярске празднуют День города. Большинство площадок также развернутся под открытым небом.