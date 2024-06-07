Дождливые выходные ожидают красноярцев на День города

В субботу, 8 июня, дождь обещают на весь день, днем температура воздуха максимум прогреется до +22. Отметим, что в этот день на острове Татышев под открытым небом пройдет VK Fest. В комментариях в паблике фестиваля многих очень интересует погодный вопрос, однако организаторы отмечают, что переноса не будет.