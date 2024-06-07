«Слышали дыхание дикого зверя»: туристы из Иркутска едва не стали жертвой семьи медведей

«А рядом нас сопровождали ребята…», — поход на пик Тальцинский блогер Кристина Рязанцева из Иркутска явно запомнит надолго. Все-таки не каждый день в качестве провожатого по лесу выступает… медведь. Фото и видео, которые выложила в сеть, получили кучу комментариев. У сибирячки довольно большая аудитория — 22 тысячи подписчиков. И все они удивляются, как хрупкая брюнетка вместо того, чтобы бежать без оглядки, почувствовав присутствие дикого зверя, не испугалась и продолжила маршрут. Сама Кристина некоторых Топтыгиных не видела, но понимала — где-то рядом. А вот участники другой туристической группы, которые шли в нескольких километрах, застали! Косолапые, а это мама и два медвежонка — стояли на пригорке соседней горы и в буквальном смысле позировали путешественникам в объектив.