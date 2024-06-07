«Слышали дыхание дикого зверя»: туристы из Иркутска едва не стали жертвой семьи медведей

«А рядом нас сопровождали ребята…», — поход на пик Тальцинский блогер Кристина Рязанцева из Иркутска явно запомнит надолго. Все-таки не каждый день в качестве провожатого по лесу выступает… медведь. Фото и видео, которые выложила в сеть, получили кучу комментариев. У сибирячки довольно большая аудитория — 22 тысячи подписчиков. И все они удивляются, как хрупкая брюнетка вместо того, чтобы бежать без оглядки, почувствовав присутствие дикого зверя, не испугалась и продолжила маршрут. Сама Кристина некоторых Топтыгиных не видела, но понимала — где-то рядом. А вот участники другой туристической группы, которые шли в нескольких километрах, застали! Косолапые, а это мама и два медвежонка — стояли на пригорке соседней горы и в буквальном смысле позировали путешественникам в объектив.
— Мы слышали дыхание медведей. А в конце казалось, что они идут с нами. Хорошо, что у нас сильный дух, ангел хранитель, да и просто голос. Ведь приходилось отпугивать медведей голосом, — поделилась эмоциями после похода со своей аудиторией блогер. Подробнее о приключениях — в материале КП-Иркутск.
«Боялись клещей, а чуть не встретили медведей»
Вообще Кристина — тренер высшей категории. Наставником по фитнесу проработала более 15 лет. Но последние годы увлеклась развитием блога и организацией походов для женщин. В соцсетях она рассказывает о маршрутах, делится полезными советами, опытом.
— Собираю небольшие женские группы и вожу в интересные, но доступные места. Что-то вроде туров выходного дня. К примеру, несколько раз ходили с девчатами на гору Мунку-Сардык, пик Любви, на горные водопады Мамая
А вот на пик Тальцинский Кристина отправилась впервые. Была не одна, а вместе с 20 сибирячками — среди них и ее знакомые, и просто желающие провести активные выходные. Блогер признается, ее подопечные боялись поймать клещей. Но едва не столкнуться с медведями!
— К счастью, мы все равно подготовились. Захватили палки, парочку пластиковых ракетниц, которые имитируют звук выстрела из пистолета, и обычные дуделки для шума.
Выехали сибирячки в 6:00 из Иркутска, в 9:30 уже были на теплых озерах. Именно оттуда и начался маршрут. К слову, тропа — не новая, ее уже многие покорили. Даже указатель на входе есть и там написано, мол, маршрут легкий, займет шесть часов: четыре — подъем, два — спуск. Именно поэтому Кристина ее и выбрала: в ее группе были женщины разного уровня подготовки. Однако каждая из них отметила — тропа далась нелегко, даже тем, кто в походах — отнюдь не новичок.
Испытание в духе шоу «Последний герой»
— Насколько путешествие было живописным, настолько и опасным. Медведи, казалось, бродили рядом. Только буквальной зайдя в лес, почувствовали присутствие дикого зверя: ветки ломает, дышит и бродит рядом. Мы сначала напряглись, поблизости держали хлопушки и дудки. Да и просто громко кричали, чтобы отпугивать животных.
А вот соседняя группа, которая шла впереди Кристины в нескольких километрах, заметила на соседней горе медведицу с двумя медвежатами. В сторону туристов, к слову, даже и не собиралась приближаться. Наоборот, подальше уводила детенышей от громких звуков.
— Как потом окажется, соседняя группа видела семерых медведей.
Блогер со своей группой поднималась на вершину пика шесть часов, ровно столько же ушло на спуск. За 12 часов преодолели 23 км, пройдя 39 тысяч шагов. На базу в теплые озера путешественницы вернулись только в 21:00.
Блогер со своей группой поднималась на вершину пика шесть часов. Фото: «Тур с Кристиной Резей».
— Путешествие на пик Тальцинский было похоже больше на шоу «Последний герой», — шутит Кристина. — Зато это испытание показало силу моего духа. Пойду ли я еще туда? Безусловно!