На улицах Владивостока установили 25 новых камер видеонаблюдения

Центр организации дорожного движения во Владивостоке разместил новые камеры видеонаблюдения по всему городу, которые уже интегрированы в единую систему мониторинга, сообщает ИА PrimaMedia. Получаемая в реальном времени информация о транспортном потоке позволяет оперативно выявлять причины пробок и принимать меры по их уменьшению, уточнили в пресс-службе администрации города.