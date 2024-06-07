На улицах Владивостока установили 25 новых камер видеонаблюдения

Центр организации дорожного движения во Владивостоке разместил новые камеры видеонаблюдения по всему городу, которые уже интегрированы в единую систему мониторинга, сообщает ИА PrimaMedia. Получаемая в реальном времени информация о транспортном потоке позволяет оперативно выявлять причины пробок и принимать меры по их уменьшению, уточнили в пресс-службе администрации города.
При возникновении дорожно-транспортных происшествий центр передает данные соответствующим службам и регулирует работу светофоров, чтобы избежать дополнительных задержек.
В этом году установлено 25 новых камер для мониторинга дорожной обстановки, общее количество камер видеонаблюдения составляет более 140, а также имеется 90 транспортных детекторов.
Напомним, ранее стало известно, что с 8 апреля в Приморье заработали новые камеры автоматического весогабаритного контроля. Подробнее о том, где располагаются приборы фиксации, рассказали в Минтрансе.