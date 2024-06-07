Девятиклассники из Приангарья написали обязательный экзамен по математике

Результаты экзамена по математике девятиклассники смогут узнать не позднее 19 июня в своих школах. Те же, кто по уважительной причине не смог присутствовать на экзамене, смогут написать тест в резервные дни — 27 июня и 1 и 2 июля. Пересдать же математику можно только, если за экзамен по русскому языку поставили положительную оценку.