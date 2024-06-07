Девятиклассники из Приангарья написали обязательный экзамен по математике

В Иркутской области прошёл один из двух обязательных экзаменов для девятиклассников. На этот раз они сдавали математику. Напомним, экзамен по русскому языку они написали 3 июня. Продолжительность тестирования составила 3 часа 55 минут.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства образования Иркутской области, в регионе работали 260 пунктов сдачи экзаменов, на которые пришли более 32 тысяч девятиклассников. Из них 31 тысяча выбрала традиционный формат основного государственного экзамена, а ещё 1,4 тысячи выбрали форму государственного выпускного экзамена.
Результаты экзамена по математике девятиклассники смогут узнать не позднее 19 июня в своих школах. Те же, кто по уважительной причине не смог присутствовать на экзамене, смогут написать тест в резервные дни — 27 июня и 1 и 2 июля. Пересдать же математику можно только, если за экзамен по русскому языку поставили положительную оценку.