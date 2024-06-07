В Омской области практически сравнялось число браков и разводов

За пятимесячный период официально оформили отношения 3 593 пары, тогда как приобрели статус бывших супругов 3 522 пары. При этом стоит обратить внимание, что по итогам первого квартала 2024 года число разводов и вовсе превышало количество браков: 2066 процедур против 2017 — соответственно, можно говорить о некотором «выправлении» ситуации.
Среди районов-лидеров по числу состоявшихся в обозначенный период свадеб Омский (167), Тарский (79) и Калачинский (60). В Омске по данному показателю явно лидирует Центральный округ с 765 зарегистрированными браками.
По числу разводов также к настоящему моменту лидирует Омский район со 110 зарегистрированными процедурами. Следом идут Калачинский (87) и Исилькульский (66) районы.
Напомним, исходя из статистики Управления ЗАГС по региону зафиксировано фактически двукратное превышение показателей смертности над рождаемостью.