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В Омской области практически сравнялось число браков и разводов

По данным Управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, в период с января по май 2024 года количество заключенных в регионе браков практически сравнялось с числом оформленных разводов.

Источник: Reuters

За пятимесячный период официально оформили отношения 3 593 пары, тогда как приобрели статус бывших супругов 3 522 пары. При этом стоит обратить внимание, что по итогам первого квартала 2024 года число разводов и вовсе превышало количество браков: 2066 процедур против 2017 — соответственно, можно говорить о некотором «выправлении» ситуации.

Среди районов-лидеров по числу состоявшихся в обозначенный период свадеб Омский (167), Тарский (79) и Калачинский (60). В Омске по данному показателю явно лидирует Центральный округ с 765 зарегистрированными браками.

По числу разводов также к настоящему моменту лидирует Омский район со 110 зарегистрированными процедурами. Следом идут Калачинский (87) и Исилькульский (66) районы.

Напомним, исходя из статистики Управления ЗАГС по региону зафиксировано фактически двукратное превышение показателей смертности над рождаемостью.