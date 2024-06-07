В Омской области практически сравнялось число браков и разводов

За пятимесячный период официально оформили отношения 3 593 пары, тогда как приобрели статус бывших супругов 3 522 пары. При этом стоит обратить внимание, что по итогам первого квартала 2024 года число разводов и вовсе превышало количество браков: 2066 процедур против 2017 — соответственно, можно говорить о некотором «выправлении» ситуации.