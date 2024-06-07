Неудачный вылет: во Владивостоке самолет до Южно-Сахалинска задержали из-за дебошира

В четверг, 6 июня, рейс S7 6203 из Владивостока в Южно-Сахалинск был вынужден вернуться на стоянку из-за буйного пассажира. Об этом информирует ТГ-канал (18+) AVIAINCIDENT, сообщает ИА PrimaMedia.
Воздушное судно должно был вылететь в 14.02 по сахалинскому времени, однако агрессивное поведение одного из пассажиров скорректировало время отправки. Задержка составила около 40 минут. После высадки нарушителя порядка лайнер успешно отправился в путь.
Напомним, транспортные полицейские Владивостока не допустили к полету нетрезвого пассажира на рейсе Владивосток — Новосибирск. Установлено, что 38-летний житель Алтайского края, злоупотребив алкоголем в стерильной зоне, пытался занять своё место на борту. Из-за агрессивного поведения и нецензурной брани мужчины командир воздушного судна принял решение снять его с рейса.