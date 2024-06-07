Отдыхающих нерп на льдине в форме сердца засняли Иркутские исследователи

Милыми фото и видео в социальных сетях поделился «Байкальский музей». Исследователи отправились в экспедицию по учету численности нерп, и во время работы поймали их отдыхающими на льдине в форме сердца. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба «Байкальского музея».
— Наше научно-исследовательское судно «Профессор А. А. Тресков» следует за уходящими льдами, считает нерп и успевает фотографировать. Экспедиция идет полным ходом, — поделились на странице музея.
Пока пушистые нерпы греются на июньском солнце, подписчикам музея предложили примерить на себя роль исследователей и посчитать нерп на фотографии. Ответ не заставил себя долго ждать, один из пользователей с уверенностью заявил — 24.
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