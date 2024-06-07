Отдыхающих нерп на льдине в форме сердца засняли Иркутские исследователи

Милыми фото и видео в социальных сетях поделился «Байкальский музей». Исследователи отправились в экспедицию по учету численности нерп, и во время работы поймали их отдыхающими на льдине в форме сердца. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба «Байкальского музея».