Был судим за взятку. В Кемерове задержали двух человек после ДТП с трамваем

Накануне в Кемерове утром произошло серьёзное ДТП: два трамвая, у одного из которых предположительно отказали тормоза, столкнулись друг с другом. Один человек погиб, больше ста пострадало. К вечеру силовики стали объявлять о задержаниях.
kuzbass.aif.ru подробнее разбирался в происходящем.
Требовал взятку.
Следователи задержали директора и мастера перевозчика АО «Кемеровская электротранспортная компания». Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.
По версии следствия, 6 июня фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим, следовавшим в попутном направлении по шоссе Логовому. В результате пострадали водитель трамвая (у молодой девушки переломаны ноги) и более 100 пассажиров — один мужчина, которого просто выдавило из-за высокой скорости на дорогу (две двери из трех вылетели), скончался в больнице, остальным помогают медики. Степень тяжести причиненного вреда устанавливается.
Пока решается вопрос об избрании меры пресечения. По месту расположения организации провели обыски, изъяли необходимую техническую документацию.
А теперь к самому интересному. Директором КЭТК является Павел Мальцев, бывший заместитель главы города Кемерова. Отработав чуть больше года, по информации «Ъ», Мальцев ушел с поста в 2018 году якобы из-за накопившихся больших долгов (чтобы разобраться со своей финансовой ситуацией и не вызывать волнения общественности).
А потом следователи завели на Павла уголовное дело: он требовал с предпринимателя взятку в 50 тыс. рублей за решение вопроса о заключении договора аренды на автобус, принадлежащий горадминистрации. В 2018 его осудили и обязали выплатить штраф в 200 тысяч, а также лишили на два года права занимать административно-хозяйственные должности.
Мастер по выпуску кажется куда более простой персоной. Как выяснил НГС, механик уже больше 20 лет работает с общественным транспортом и устал ругаться с начальством по поводу его состояния. По его словам, у трамваев текли крыши, были и другие неполадки, но руководство закрывало глаза и регулярно отправляло на маршруты не совсем исправные машины. Всё урезали, сотрудников сокращали, на всем экономили.
Виноват и водитель?
Наверняка следователи заинтересуются и водителем злополучного трамвая — 23-летней кемеровчанкой Александрой, которую пришлось доставать из зажатой кабины спасателям МЧС. Пока молодая женщина в больнице, накануне ей провели операцию на переломанной ноге.
В Сети позже появилось видео от Baza, на котором видно: Александра тормозила до последнего и пыталась отключить токоприемник, опираясь ногами в панель. У неё не вышло. Представьте, что чувствовал человек, летящий на огромной скорости на впереди идущий трамвай?
Как спустя пять часов после ДТП поясняли в пресс-службе КЭТК журналисту kuzbass.aif.ru, ответственность за вагон несут мастер и водитель. Оба должны осмотреть транспорт и проверить его исправность. В противном случае — внести в журнал замечания или отказаться работать на таком трамвае.
Этого не произошло, вагон, как официально уверяют в компании, был в порядке и даже успел проехать один полный круг своего маршрута без нареканий.
Однако авария вскрыла множество жалоб и слухов (но слухов ли?) о том, что на электротранспортном предприятии не хватает запчастей, тормоза регулярно отказывают (иногда даже в пути), нормально обслуживать машины некому и многое другое — это происходит во многих российских городах.
Разобраться во всем многообразии трамвайных проблем, конечно, предстоит правоохранителям. А кемеровчанам придется бороться с новым страхом, садиться в те же железные махины и надеяться, что доедут живыми и невредимыми.