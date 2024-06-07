Был судим за взятку. В Кемерове задержали двух человек после ДТП с трамваем

Мастер по выпуску кажется куда более простой персоной. Как выяснил НГС, механик уже больше 20 лет работает с общественным транспортом и устал ругаться с начальством по поводу его состояния. По его словам, у трамваев текли крыши, были и другие неполадки, но руководство закрывало глаза и регулярно отправляло на маршруты не совсем исправные машины. Всё урезали, сотрудников сокращали, на всем экономили.