Красноярцам рассказали о температурных нормах горячей воды

Температура горячей воды в кране вне зависимости от времени года и погоды за окном должна составлять не менее +60℃, но не превышать показатель +75℃. Этот диапазон регулируется государственными санитарными нормами. Если температура воды из горячего крана ниже установленной нормы или она имеет нехарактерный цвет и запах, все эти случаи — повод обратиться в свою управляющую компанию, чтобы детально разобраться в причинах.