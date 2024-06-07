Красноярцам рассказали о температурных нормах горячей воды

Температура горячей воды в кране вне зависимости от времени года и погоды за окном должна составлять не менее +60℃, но не превышать показатель +75℃. Этот диапазон регулируется государственными санитарными нормами. Если температура воды из горячего крана ниже установленной нормы или она имеет нехарактерный цвет и запах, все эти случаи — повод обратиться в свою управляющую компанию, чтобы детально разобраться в причинах.
Сотрудники управляющей компании по результатам замеров температуры воды, составят акт, в котором собственник имеет право написать свои замечания. И если причины ненадлежащего качества горячей воды обнаружатся внутри дома, то УК устранит замечания в срок от одного до семи дней (в зависимости от сложности). В случае, если в доме все в порядке, то акт передается специалистам СГК для проверки качества теплоносителя на вводе в здание.
ВАЖНО! Акт с итогами замеров, подписанный специалистами, является основанием для перерасчета горячего водоснабжения.
Еще один вопрос, который мы часто слышим от горожан, когда рекомендуем в случае коммунальных проблем в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию:
«Почему я должен идти в УК, если прямой договор у меня с СГК?».
Дело в том, что даже при наличии прямого договора с СГК управляющая компания отвечает за все, что происходит ВНУТРИ дома. Качество тепла, воды, настройка внутридомовых режимов, содержание общедомового имущества и многое другое — в зоне ее ответственности так и остаются. Задача теплоэнергетиков — подать качественные ресурсы ДО ГРАНИЦ ДОМА, обязанность УК — качество этих ресурсов внутри дома сохранить.