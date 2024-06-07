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Густой туман окутал Новосибирск

На дорогах сниженная видимость.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 2 м/с 74% 750 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Густой туман накрыл Новосибирск ночью и продолжает окутывать город утром 7 июня. КП-Новосибирск делится с жителями кадрами явления.

— Ветер южный — 4−9 м/с. Температура +18, +20 градусов. Утром местами туман, — предупреждают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Увы, когда рассеется туман, новосибирцы вряд ли увидят солнечные лучи. Несмотря на теплую погоду, в первой половине дня метрологи ожидают дождь и местами грозы.

Сейчас видимость на дорогах сниженная, примерно семь километров.

Напомним, вчера Чистоозерный район Новосибирской области накрыл страшный град. Огромные шарики льда уничтожили рассаду местных дачников и не пощадили гуляющих под открытым небом птенцов.