Густой туман окутал Новосибирск

Густой туман накрыл Новосибирск ночью и продолжает окутывать город утром 7 июня. КП-Новосибирск делится с жителями кадрами явления.
— Ветер южный — 4−9 м/с. Температура +18, +20 градусов. Утром местами туман, — предупреждают в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Увы, когда рассеется туман, новосибирцы вряд ли увидят солнечные лучи. Несмотря на теплую погоду, в первой половине дня метрологи ожидают дождь и местами грозы.
Сейчас видимость на дорогах сниженная, примерно семь километров.
Напомним, вчера Чистоозерный район Новосибирской области накрыл страшный град. Огромные шарики льда уничтожили рассаду местных дачников и не пощадили гуляющих под открытым небом птенцов.