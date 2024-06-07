В Кемерове на участке Пионерского бульвара на 10 дней закроют автодвижение

Как сообщает кемеровская мэрия, с 8 утра воскресенья до 20 часов 19 июня в городе закроют движение для машин на участке Пионерского бульвара от улицы Сибиряков-Гвардейцев до дома № 43. Также ограничат движение через перекрёсток Сибиряков-Гвардейцев-Пионерский бульвар.
Двигаться там можно будет по такой схеме: по одной полосе в прямом направлении и одной в обратном. Свернуть на Пионерский бульвар, либо выехать с него будет нельзя.
Автобус № 25а будет временно, пока идут работы, разворачиваться на пересечении с Гвардейской. Как пояснили в администрации, ограничения связаны с реновацией заискитимской части города.