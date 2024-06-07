Дожди, грозы и до +26 градусов обещают синоптики на выходных в Омской области

В Омской области на этих выходных ожидаются кратковременные дожди и грозы. О том, какая будет погода в Омске и области, подробно рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
В субботу, 8 июня, в ночные часы температура воздуха составит от +11…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Синоптики прогнозируют местами по Омской области кратковременные дожди, грозы. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с.
В воскресенье, 9 июня, погода в Омске и области не изменится. Ночью столбик термометра покажет от +11 до +16, днем — от +21 до +26 градусов. Местами будет холоднее — до +16 градусов. Осадки сохранятся. Возможно усиление ветра — порывы до 17 м/с.