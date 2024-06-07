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На Омскую область надвигается осеннее похолодание

Температура опустится на выходных.

Сейчас в Вашингтоне: +26° 2 м/с 74% 750 мм рт. ст. +24°
Источник: Om1.ru

По данным сервиса Ventusky.com, последние в Омске установилась тёплая, но дождливая погода. Однако вместе с осадками и грозами скоро в регион придёт похолодание.

В воскресенье, 9 июня, дневная температура упадёт до +15 градусов, местами по области ожидается до +14. Вдобавок в этот день местами по области прогнозируют дожди различной интенсивности. Отметим, что летом дневную температуру до +14 можно считать осенней.

Но уже в понедельник, 10 июня, ожидается потепление до +23. Жара в регион должна прийти к концу следующей недели. Подробнее о погоде с 13 июня мы писали здесь.

Напомним, июнь для омичей окажется дождливым. Осадки будут выпадать почти до конца месяца.