На Омскую область надвигается осеннее похолодание

По данным сервиса Ventusky.com, последние в Омске установилась тёплая, но дождливая погода. Однако вместе с осадками и грозами скоро в регион придёт похолодание.
В воскресенье, 9 июня, дневная температура упадёт до +15 градусов, местами по области ожидается до +14. Вдобавок в этот день местами по области прогнозируют дожди различной интенсивности. Отметим, что летом дневную температуру до +14 можно считать осенней.
Но уже в понедельник, 10 июня, ожидается потепление до +23. Жара в регион должна прийти к концу следующей недели. Подробнее о погоде с 13 июня мы писали здесь.
Напомним, июнь для омичей окажется дождливым. Осадки будут выпадать почти до конца месяца.