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Метеорологи прокомментировали формирование смерча в Пермском крае

Попытку образования вихря зафиксировали вечером 6 июня.

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Источник: Соцсети

Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» прокомментировали формирование смерча в Пермском крае вечером 6 июня.

«Похоже, замечена провальная попытка формирования слабого смерча сегодня в 20:23 к юго-востоку от Перми. Возможно, что это могло быть облако-скад. Внешне оно очень похоже на смерч, но без вращения. Перепутать легко», — рассказали эксперты.

Они опубликовали фотографию, на котором видно попытку формирования атмосферного вихря. Снимок сделан с набережной в Кировском районе в сторону горнолыжной базы в Жебреях.

«В течение примерно 20 секунд происходило опускание тёмной области, но до конца так и не дошло (по крайней мере на большом расстоянии не было видно). После произошёл распад на отдельные тёмные клочья», — прокомментировали наблюдаемое явление метеорологи.

Специалисты уточнили, что попыток формирования слабого смерча было несколько.