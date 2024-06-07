Метеорологи прокомментировали формирование смерча в Пермском крае

«Похоже, замечена провальная попытка формирования слабого смерча сегодня в 20:23 к юго-востоку от Перми. Возможно, что это могло быть облако-скад. Внешне оно очень похоже на смерч, но без вращения. Перепутать легко», — рассказали эксперты.