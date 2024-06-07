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Временный мост в районе АртёмГРЭС в Приморье закроют на два дня

Там будут проходить ремонтные работы.

Источник: PrimaMedia.ru

С 7 по 9 июня движение транспорта через временный мост возле АртёмГРЭС перекроют специалисты из-за ремонтных работ. Краевой Минтранс информирует, что объехать закрытый участок можно будет через Суражевку, сообщает ИА PrimaMedia.

На данный момент мост уже закрыт с одной стороны.

Напомним, в районе Баневурово в Приморье с 6 по 10 июня будет перекрыто движение автомобилей на путепроводе в связи с разрушением нижнего пояса и продольных балок моста. На путепроводе ведутся ремонтные работы на автодороге «Обход города Уссурийск 668 км».