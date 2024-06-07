Временный мост в районе АртёмГРЭС в Приморье закроют на два дня

Напомним, в районе Баневурово в Приморье с 6 по 10 июня будет перекрыто движение автомобилей на путепроводе в связи с разрушением нижнего пояса и продольных балок моста. На путепроводе ведутся ремонтные работы на автодороге «Обход города Уссурийск 668 км».

