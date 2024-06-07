Хабаровская «Королева Дальнего Востока» взяла новый титул

В Москве прошел конкурс «Миссис Россия Мира 2024», были объявлены победители. Елена Наговицина, представительница из Хабаровска с титулом «Королева Дальнего Востока», получила престижную награду «Народная Миссис Россия 2024», сообщает AmurMedia.
В течение шести дней проводилось онлайн-голосование, в котором каждый желающий мог проголосовать за одну из участниц. Елена Наговицина получила в нем 10 845 голосов. В концертном зале состоялся финальный этап, где на сцену вышли все участницы для награждения. Основную награду получила мать двоих детей и бодибилдер из Казани Динара Саляхова.
Напомним о событиях в марте: после победы Елены Наговициной в конкурсе «Королева Дальнего Востока» произошел скандал. Пользователи социальных сетей начали критиковать решение судей, и на странице мероприятия было множество отрицательных комментариев. Тогда ИА AmurMedia пригласило смелую красавицу на прямой эфир и напрямую задало ей несколько неудобных вопросов.