Кому нельзя принимать холодный душ, рассказал врач

«Под холодным душем мыться можно. Это процедура, которая за счет резкого перепада температур стимулирует иммунитет и тонизирует, активизирует организм. Это элемент закаливания. Но нужно аккуратно относиться к холодному душу тем, кто делает это в первый раз, чтобы не переохладиться. Переохлаждение способно снизить устойчивость иммунитета и спровоцировать заболевания инфекционного характера, а также заболевания, связанные с воспалением мышц и нервов».