Кому нельзя принимать холодный душ, рассказал врач

Степанов предупредил, что к приему холодного душа нужно относиться аккуратно, особенно тем, кто не практикует закаливание.
«Под холодным душем мыться можно. Это процедура, которая за счет резкого перепада температур стимулирует иммунитет и тонизирует, активизирует организм. Это элемент закаливания. Но нужно аккуратно относиться к холодному душу тем, кто делает это в первый раз, чтобы не переохладиться. Переохлаждение способно снизить устойчивость иммунитета и спровоцировать заболевания инфекционного характера, а также заболевания, связанные с воспалением мышц и нервов».
Даже здоровому человеку следует готовиться к приему холодного душа постепенно, поясняет патофизиолог.
«Если не было до этого процедур закаливания, начинать резко не стоит, чтобы это не стало стрессом для организма. Стресс может вызвать выброс гормонов, спазм сосудов и привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к рефлекторной остановке сердца или дыхания. При закаливании рекомендуется понижать температуру воды постепенно, на один-два градуса каждые день-два».
Патофизиолог предупредил, что людям с хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем, принимать холодный душ не рекомендуется ни в каком виде.
«Оптимальны такие закаливающие процедуры для молодых и взрослых людей до 50 лет, после 50 лет — с осторожностью, после 70 лет холодный душ принимать не стоит, если это не являлось частью образа жизни в прежние годы».
Также, по его словам, холодный душ нельзя принимать детям до восьми-девяти лет, потому что в этом возрасте их иммунная система еще не сформирована полностью и организм не готов к подобным нагрузкам.