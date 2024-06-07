Проблема с душком. Жители Перми жалуются на грызунов и горы мусора у дома

Жители домов, расположенных у контейнерной площадки (ул. Фонтанная, 9), уже несколько лет жалуются на горы отходов и ужасное состояние местной мусорки. А недавно на помойке расплодились крысы. Они бегают там в огромном количестве. Пермяки неоднократно обращались во всевозможные инстанции, на портал «Управляем вместе». В этом году после жалоб горожан Роспотребнадзор направил письмо мэру Перми Эдуарду Соснину. Однако пока ситуация не изменилась.
История без конца
Контейнерная площадка (КП) на ул. Фонтанной находится прямо у дороги. Этим пользуются шиномонтажки, строительные бригады, некоторые магазины и киоски. Они сваливают тоннами свои отходы неподалёку от огромных покорёженных железных мусорных баков. Последние, к слову, не огорожены, без крышек. И стоят прямо на земле. Мусор разлетается по всей округе, стоит мерзкий запах.
Поскольку КП находится на муниципальной земле, жители при поддержке прокуратуры пытались принудить администрацию благоустроить помойку. В этой борьбе пермяки дошли до суда и даже выиграли дело. Но властям удалось обжаловать вердикт на более высоком уровне. Тогда люди попросили и вовсе убрать КП с этого места и организовать там, к примеру, сквер, чтобы никому больше не хотелось оставлять там мусор. Но вновь не дождались понимания.
«Ситуация до сих пор плачевная. Жители некоторых домов решили продать квартиры и переехать исключительно из-за свалки. Страшно подходить к КП, когда выбрасываешь мусор. Крысы кишат повсюду. Это зоопарк какой-то! И всё происходит практически в центре краевой столицы в непосредственной близости от детского сада», — говорит одна из жительниц дома № 32 по ул. Рабоче-Крестьянской.
Новый поворот
Жители расположенных у КП домов продолжают писать в разные инстанции. В том числе они обратились в Роспотребнадзор, рассказав о горах строительного мусора и старых шин.
«Указанная локация не внесена в реестр мест накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО), размещённый на официальном сайте администрации города Перми, и является несанкционированной свалкой, — ответили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. — Вопросы организации региональной системы сбора ТКО, ликвидации несанкционированных свалок, создания и содержания мест накопления ТКО, определения схемы размещения и ведения реестра площадок относятся к полномочиям органов местного самоуправления».
В марте ведомство сообщило горожанам, что перенаправило их обращение на имя главы Перми Эдуарда Соснина. В апреле пермяки получили письмо из департамента ЖКХ мэрии. В нём говорится, что решать проблему должна УК, а не муниципалитет. Журналисту «АиФ-Прикамье» в мэрии прокомментировали ситуацию и сообщили, при каких условиях можно ликвидировать многострадальную помойку по ул. Фонтанной.
«Содержание КП и территории в пределах 10 м от её границ по Правилам благоустройства территории города Перми должен осуществлять собственник контейнерной площадки. В администрации Свердловского района сообщили, что в данном случае это ООО “УК “ЭксКом”. Чтобы прекратить складирование на КП по ул. Фонтанной отходов, отличных по компонентному составу от твёрдых коммунальных, жителям домов необходимо решить на общем собрании вопрос об обустройстве КП на придомовых территориях с последующей ликвидацией прежней контейнерной площадки”, — рассказали в мэрии Перми.
«Администрация по-прежнему не хочет заниматься вопросом. Даже после того, как Роспотребнадзор указал на то, что это несанкционированная свалка. Вновь и вновь все наши обращения спускают ниже, пока они не попадают в УК. Но помойки, которые находятся на муниципальной земле и тоже нещадно заваливаются строительным мусором и шинами, есть по всей Перми. Это общегородская проблема. Взять хотя бы КП у гимназии № 33. Та же самая история. Чтобы решить проблему, нужно волевое политическое решение. Но его пока никто не принял», — вздыхают горожане.