Проблема с душком. Жители Перми жалуются на грызунов и горы мусора у дома

«Администрация по-прежнему не хочет заниматься вопросом. Даже после того, как Роспотребнадзор указал на то, что это несанкционированная свалка. Вновь и вновь все наши обращения спускают ниже, пока они не попадают в УК. Но помойки, которые находятся на муниципальной земле и тоже нещадно заваливаются строительным мусором и шинами, есть по всей Перми. Это общегородская проблема. Взять хотя бы КП у гимназии № 33. Та же самая история. Чтобы решить проблему, нужно волевое политическое решение. Но его пока никто не принял», — вздыхают горожане.