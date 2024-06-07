В Новокузнецке из-за стихии часть территорий остаются без электричества

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе до сих пор устраняют последствия стихии, обрушившейся накануне на город. Часть домов и объектов остались без электричества, деревья падали на машины, а участки дорог затопило дождями. Пострадавших, в отличие от ноябрьского урагана, нет.