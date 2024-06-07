В Новокузнецке из-за стихии часть территорий остаются без электричества

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе до сих пор устраняют последствия стихии, обрушившейся накануне на город. Часть домов и объектов остались без электричества, деревья падали на машины, а участки дорог затопило дождями. Пострадавших, в отличие от ноябрьского урагана, нет.
«За ночь удалось восстановить электроснабжение почти во всех районах. Пока без электроэнергии остаются частично Бунгур, Горноспасательная, частично Дальнее Куйбышево. Без электроснабжения две ВНС, отрабатываем совместно с Водоканалом. Особый урон стихия нанесла Дальнему Куйбышево. Спасатели и аварийные бригады расчищают от поваленных деревьев линии электропередач. За сегодняшний день необходимо устранить все аварийные ситуации», — отчитался чиновник.
Большую часть затопленных участков дорог освободили от воды, прочистили ливневые канализации, восстановили светофоры и освещение уличной сети. Оперштаб продолжает работу, все службы трудятся в усиленном режиме.
Власти просят соблюдать осторожность и проявить терпение, так как ситуация может повториться — возвращается виток холодного фронта. Так, без лишней надобности лучше не выходить из дома и не ставить машины под кронами деревьев.