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Красноярка Мирра Андреева не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Красноярска стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.

Источник: Комсомольская правда

6 июня 17-летняя теннисистка из Красноярска Мирра Андреева проиграла 28-летней итальянке Жасмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос-2024». Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие, продлилась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах — 3:6, 1:6.

Отметим, что наша спортсменка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года. За одиночное выступление в «Ролан Гаррос» Андреева заработает 650 тысяч евро.

Мирра Андреева родилась в 2007-м году в Красноярске. Сейчас она тренируется в академии Elite в Каннах.

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