Красноярка Мирра Андреева не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»

6 июня 17-летняя теннисистка из Красноярска Мирра Андреева проиграла 28-летней итальянке Жасмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос-2024». Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие, продлилась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах — 3:6, 1:6.
Отметим, что наша спортсменка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года. За одиночное выступление в «Ролан Гаррос» Андреева заработает 650 тысяч евро.
Мирра Андреева родилась в 2007-м году в Красноярске. Сейчас она тренируется в академии Elite в Каннах.