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Уровень воды в Ишиме на севере Омской области упал ниже отметки 1300 см

Вода покинула 99 домов с начала недели.

Источник: Комсомольская правда

Вода в реках на севере Омской области убывает день за днем. О ситуации в подтопленных районах рассказал губернатор Виталий Хоценко. Уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился за сутки на 4 см — до 867 см. В Ишиме у села Орехово вода упала до отметки ниже 1300 см — до 1287 см. В населенных пунктах Усть-Ишимском районе остаются затопленными 386 домов. В начале недели таких было 485. Таким образом, вода покинула 99 домов. В освободившихся домовладениях идут работы по просушке и дезинфекции.

Напомним, в Омской области с 17 мая действует режим ЧС федерального уровня из-за паводка. Накануне в зону ЧС былы включены рабочий поселок Муромцево и село Низовое.

МЧС