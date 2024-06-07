Уровень воды в Ишиме на севере Омской области упал ниже отметки 1300 см

Вода в реках на севере Омской области убывает день за днем. О ситуации в подтопленных районах рассказал губернатор Виталий Хоценко. Уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима опустился за сутки на 4 см — до 867 см. В Ишиме у села Орехово вода упала до отметки ниже 1300 см — до 1287 см. В населенных пунктах Усть-Ишимском районе остаются затопленными 386 домов. В начале недели таких было 485. Таким образом, вода покинула 99 домов. В освободившихся домовладениях идут работы по просушке и дезинфекции.