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Хабаровчан приглашают оценить высший пилотаж на вертолётах Ми-8

Выступление экипажей пройдёт в рамках выставки передовых технологий Росгвардии.

Источник: Управление Росгвардии по Хабаровскому краю

По-настоящему масштабное мероприятие подготовила для жителей и гостей Хабаровского края Росгвардия — на протяжение всех выходных, 8 и 9 июня, на парковке спорткомплекса «Ерофей» будет проходить выставка передовых технологий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ведомство проведёт огромное количество различных активностей, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

Основная программа мероприятий «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства» стартует в субботу 8 июня в 10:30 с показательных выступлений сотрудников хабаровских СОБР и ОМОН, а также бойцов отряда специального назначения «Тайфун».

 — Спецназовцы продемонстрируют задержание условных преступников, передвигающихся на автомобиле, работу штурмовой группы, различные приемы рукопашного боя с применением холодного и огнестрельного оружия. Кинологи с минно-розыскными и патрульно-розыскными собаками примут участие в преодолении препятствий и фристайле, — рассказали в пресс-службе Восточного округа войск национальной гвардии России.

В 11:25 с набережной реки Амур посетители смогут посмотреть прохождение катеров морского отряда Росгвардии и выполнение летчиками фигур пилотажа на вертолетах Ми-8. С 11:45 начнется показ действий группы разминирования по уничтожению условного взрывного устройства. В 12:00 на уличной сцене состоится концерт с участием военных оркестров из Хабаровска, Владивостока и Северобайкальска. Завершится программа в 17:00 исполнением творческих номеров артистами ансамбля песни и пляски «Амур» Восточного округа Росгвардии.

После открытия выставки начнутся конкурсы и мастер-классы по обучению стрельбе из ручного оружия в интерактивном тире, сборке-разборке пистолетов, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Занятия проведут также спортсмены федераций Хабаровского края, после чего желающие смогут сдать нормы ГТО. Оказание первой медицинской помощи с использованием различных симуляторов продемонстрируют военнослужащие Росгвардии.

Отдельная площадка будет работать в самой ледовой арене «Ерофей» — там представители краевой федерации будут демонстрировать своё мастерство в управлении беспилотными летательными аппаратами. Там же будет работать выставка детских рисунков и специальная фотозона.

Кроме того, в 13:00 артисты ансамбля песни и пляски «Амур» проведут музыкальный флешмоб. Для детей будут организованы поединки на площадке «Лазертаг», развлекательная программа на базе автоклуба, конкурсы и батут. Младших участников праздника угостят сладкими презентами.

 — С начала дня и до 18:00 будет работать выставка современных образцов вооружения и техники войск национальной гвардии России. Посетители познакомятся поближе со специальной техникой и экипировкой различных служб: морской, авиационной, инженерной, медицинской, тыловой. Специалисты расскажут о применении и характеристиках представленных образцов, — добавили в пресс-службе ведомства.

Выставка продолжит свою работу в воскресенье, 9 июня. Начнётся программа на парковке у арены «Ерофей» в 10:00 с демонстрации работы оператора FPV-дрона и минометных расчётов. С 11:00 на спортивной площадке начнется проведение массового забега на дистанцию один километр. Продолжится программа мастер-классами и занятиями спортивных федераций Хабаровского края. С 12:00 до 17:30 пройдет большой концерт с выступлением военных музыкантов и артистов. Завершится программа гала-концертом победителей финального всероссийского этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»..