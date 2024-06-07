Хабаровчан приглашают оценить высший пилотаж на вертолётах Ми-8

Выставка продолжит свою работу в воскресенье, 9 июня. Начнётся программа на парковке у арены «Ерофей» в 10:00 с демонстрации работы оператора FPV-дрона и минометных расчётов. С 11:00 на спортивной площадке начнется проведение массового забега на дистанцию один километр. Продолжится программа мастер-классами и занятиями спортивных федераций Хабаровского края. С 12:00 до 17:30 пройдет большой концерт с выступлением военных музыкантов и артистов. Завершится программа гала-концертом победителей финального всероссийского этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»..