Хабаровчан приглашают оценить высший пилотаж на вертолётах Ми-8

По-настоящему масштабное мероприятие подготовила для жителей и гостей Хабаровского края Росгвардия — на протяжение всех выходных, 8 и 9 июня, на парковке спорткомплекса «Ерофей» будет проходить выставка передовых технологий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ведомство проведёт огромное количество различных активностей, которые будут интересны как взрослым, так и детям.
Основная программа мероприятий «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства» стартует в субботу 8 июня в 10:30 с показательных выступлений сотрудников хабаровских СОБР и ОМОН, а также бойцов отряда специального назначения «Тайфун».
— Спецназовцы продемонстрируют задержание условных преступников, передвигающихся на автомобиле, работу штурмовой группы, различные приемы рукопашного боя с применением холодного и огнестрельного оружия. Кинологи с минно-розыскными и патрульно-розыскными собаками примут участие в преодолении препятствий и фристайле, — рассказали в пресс-службе Восточного округа войск национальной гвардии России.
После открытия выставки начнутся конкурсы и мастер-классы по обучению стрельбе из ручного оружия в интерактивном тире, сборке-разборке пистолетов, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Занятия проведут также спортсмены федераций Хабаровского края, после чего желающие смогут сдать нормы ГТО. Оказание первой медицинской помощи с использованием различных симуляторов продемонстрируют военнослужащие Росгвардии.
Отдельная площадка будет работать в самой ледовой арене «Ерофей» — там представители краевой федерации будут демонстрировать своё мастерство в управлении беспилотными летательными аппаратами. Там же будет работать выставка детских рисунков и специальная фотозона.
Кроме того, в 13:00 артисты ансамбля песни и пляски «Амур» проведут музыкальный флешмоб. Для детей будут организованы поединки на площадке «Лазертаг», развлекательная программа на базе автоклуба, конкурсы и батут. Младших участников праздника угостят сладкими презентами.
— С начала дня и до 18:00 будет работать выставка современных образцов вооружения и техники войск национальной гвардии России. Посетители познакомятся поближе со специальной техникой и экипировкой различных служб: морской, авиационной, инженерной, медицинской, тыловой. Специалисты расскажут о применении и характеристиках представленных образцов, — добавили в пресс-службе ведомства.
Выставка продолжит свою работу в воскресенье, 9 июня. Начнётся программа на парковке у арены «Ерофей» в 10:00 с демонстрации работы оператора FPV-дрона и минометных расчётов. С 11:00 на спортивной площадке начнется проведение массового забега на дистанцию один километр. Продолжится программа мастер-классами и занятиями спортивных федераций Хабаровского края. С 12:00 до 17:30 пройдет большой концерт с выступлением военных музыкантов и артистов. Завершится программа гала-концертом победителей финального всероссийского этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»..