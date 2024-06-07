Дожди и ливни задержатся надолго: синоптики дали прогноз на выходные в Хабаровском крае

Первая неделя июня в Хабаровске выдалась практически идеальной. Солнце, тепло, изредка лил небольшой дождь, но разве это может испортить удовольствие от долгожданного лета. Порадовались и, как говорится, хватит. На выходных придут осадки, которые задержатся минимум на недельку. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Пока в регионе будет господствовать неустойчивая погода, поэтому без осадков никуда. Кратковременные дожди пройдут 8 июня почти по всему краю, на севере местами сильные. Ветер южный 7−12 метров в секунду.
Ночью температуры воздуха будут около +8+16 градусов, на севере местами −2+3 градуса. Днем столбики термометров покажут +18+25 градусов на большей части территории. На севере всего +10+15, на побережье не теплее +%+9 градусов.
9 июня наоборот: на севере без существенных осадков, по остальному краю кратковременные дожди и ливни. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Ночью +8+15, на севере −3+2 градуса. Днем воздух прогреется до +18+25 градусов. На севере +13+18 градусов.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Прогноз 8 июня предвещает дождь. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Ночью будет не теплее +14+16, днем около +22+24 градусов. Дождь продолжит лить и 9 июня. Столбики термометров ночью покажут +13+15 градусов. Днем +21+23 градуса.
«В связи со сложившейся обстановкой, по территории края дождь может пойти где угодно и в любой момент. Спрогнозировать это очень сложно. Осадки, например, могут пройти утром, потом перерыв, и снова начаться вечером. Что касается температурного фона, то он будет на один-полтора градуса выше нормы», — рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
Прогноз еще будет уточняться.