Дожди и ливни задержатся надолго: синоптики дали прогноз на выходные в Хабаровском крае

«В связи со сложившейся обстановкой, по территории края дождь может пойти где угодно и в любой момент. Спрогнозировать это очень сложно. Осадки, например, могут пройти утром, потом перерыв, и снова начаться вечером. Что касается температурного фона, то он будет на один-полтора градуса выше нормы», — рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.