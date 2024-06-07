В Омске 8 июня состоится масштабный велозаезд «ВелоОмск-2024»

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал о проведении культурно-спортивного праздника «ВелоОмск».
Регистрация уже началась, она проходит 6 и 7 июня с 12:00 до 20:00 часов. Полный список адресов можно посмотреть в официальной группе «Вконтакте». С собой нужно взять на регистрацию документ, удостоверяющий личность.
Стартует велозаезд 8 июня на территории Омского кадетского корпуса. В программу мероприятия включены детский заезд (от 4 до 6 лет) и два массовых заезда на 200 метров и 9 километров. Розыгрыш призов и награждение состоится в 12.00.
В прошлом году «ВелоОмск» состоялся 3 июня. Тогда он стартовал на Соборной площади. В 2023 году Виталий Хоценко поручил подобрать для массовых мероприятий новые места, которые не будут затрагивать Соборную площадь.