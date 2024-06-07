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Мэрия намерена очистить Иркутск от рекламы микрозаймов и кредитов

Мэрия Иркутска обратилась в полицию из-за незаконной рекламы кредитов, сообщает ИА «Тк Город».

Источник: Мэрия Хабаровска

Как рассказали в пресс-службе администрации столицы Приангарья, в середины мая на улицах Иркутска в большом количестве стали появляться таблички с информацией об услугах кредитной организации:

«Такие объявления размещают на ограждениях, светофорах, опорах освещения, фасадах зданий. В рамках муниципальных контрактов регулярно очищаем поверхности. Но реклама появляется снова. Минувшей ночью большое количество табличек разместили на центральных улицах Иркутска, вдоль основных магистралей. Мы заинтересованы в содержании города в надлежащем состоянии. При этом ликвидация последствий такой рекламной кампании требует значительных расходов бюджетных средств», — говорит заммэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

По ее словам, борьба с незаконной рекламой влетает бюджету города, что называется, в копеечку: ежегодно на это выделяется более двух миллионов рублей.