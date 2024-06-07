Мэрия намерена очистить Иркутск от рекламы микрозаймов и кредитов

«Такие объявления размещают на ограждениях, светофорах, опорах освещения, фасадах зданий. В рамках муниципальных контрактов регулярно очищаем поверхности. Но реклама появляется снова. Минувшей ночью большое количество табличек разместили на центральных улицах Иркутска, вдоль основных магистралей. Мы заинтересованы в содержании города в надлежащем состоянии. При этом ликвидация последствий такой рекламной кампании требует значительных расходов бюджетных средств», — говорит заммэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.