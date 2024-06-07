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В Новосибирске закрыли клуб, тренера которого обвинили в избиении мальчика

На сайте организации не уточняют причину закрытия.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске закрыли на неопределенный срок скандально известный военно-патриотический клуб, руководитель которого попал под уголовное дело. Об этом сообщили в соцсетях в группе организации.

— Центр закрывается на неопределённый срок, — написали представители.

Связаться с руководством клуба и уточнить причины закрытия КП-Новосибирск не удалось.

Напомним, что в мае 2024 года правоохранители завели уголовное дело в отношении главы центра Данила Ш. По словам матери одного из учеников, мужчина во время сборов избивал ребенка палкой по голове. Мальчика доставили в больницу на исследование. Дело расследует межрегиональный центр по делам детей.