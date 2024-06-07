В Новосибирске закрыли клуб, тренера которого обвинили в избиении мальчика

Напомним, что в мае 2024 года правоохранители завели уголовное дело в отношении главы центра Данила Ш. По словам матери одного из учеников, мужчина во время сборов избивал ребенка палкой по голове. Мальчика доставили в больницу на исследование. Дело расследует межрегиональный центр по делам детей.