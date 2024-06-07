Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — сказал Чернышенко, добавив, что контрольные цифры приема по программам среднего профессионального и высшего образования, а также структура подготовки кадров будут синхронизированы с тем спросом, который есть в регионах.