Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — сказал Чернышенко, добавив, что контрольные цифры приема по программам среднего профессионального и высшего образования, а также структура подготовки кадров будут синхронизированы с тем спросом, который есть в регионах.
По словам Чернышенко, все изменения в системе высшего образования будут комфортными и незаметными для студентов. «Мы делаем так, чтобы на них это никак не отразилось, чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность», — отметил вице-премьер.
Чернышенко также сообщил, что, в соответствии с законопроектом, диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года. Он отметил, что статус такого диплома будет как у обычного, при этому у студентов будет право выбора, в каком формате получать документ.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин «бакалавр». Останется высшее образование и высшее специализированное образование. Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить учебу без перехода на новую систему.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.