Власти назвали причины, почему в поселках под Уфой нет воды

Власти назвали причины, почему жители поселков под Уфой мучаются без воды. Глава Уфимского района Николай Ельников нашел свои причины отсутствия водоснабжения для каждого из сел района.
«С 1 мая по 6 июня через социальные сети по теме “Отсутствие или слабый напор воды” поступило 204 обращения. Из них по работе ООО “ЖКХ Шемяк” — 189. Для того чтобы подробно разобрать каждую ситуацию, разработать план дельнейших действий провели совещание с участием прокурора Уфимского района Рустама Фариловича Шайбакова и представителей ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний», — отчитался чиновник.
По его словам, отсутствие водоснабжения в каждом отдельном селе — стечение обстоятельств.
Так, в Булгаковском, Зубовском и Чесноковском сельсоветах перебои возникли из-за аварийного отключения электроэнергии и изношенности сетей на Киешкинском водоразборе. Для решения проблемы запустили новую скважину и начали разработку Сегодня будет запущена новая скважина, а с понедельника начнется разработку двух дополнительных источников. Также в числе причин — незаконные врезки жителей для полива личных участков. В ближайшие время будут проводиться рейды по установке фактов нарушений.
В ЖК Михайловка Грин вопрос будут решать совместными действиями управляющей и ресурсоснабжающей организаций, отрегулировав датчики, отвечающие за уровень воды в водонапорной башне.
В Шамонино воды не было из-за отключения электроэнергии и образованием нескольких завоздушенных участков системы.
В Дмитриевке, Юматово и Жуково слабый напор воды в системе связан с большим разбором. В жаркие дни с наплывом городских жителей в Уфимский район потребление воды значительно возрастает.
В селе Нижегородка кто-то из местных жителей в одном из водопроводных колодцев перекрыл запорную арматуру. Сотрудники ресурсоснабжающей организации открыли вентиль, после чего водоснабжение было восстановлено.
Что же касается Сергеевки и мкр. Дружный в Михайловке, то у этих поселений нет центрального водоснабжения и для его подключения нужно заключать договоры. И если вопрос для жителей Сергеевки решится, стоим им только обратиться в ООО КХ «Авдон» за техническими условиями для дальнейшего подключения к сетям центрального водоснабжения. То жителям Михайловки без воды придется жить еще пару лет.
«Источник поставки воды в мкр. Дружный с. Михайловки не определен, ввиду отсутствия лимитов у ГУП РБ “Уфаводоканал”. Для обеспечения водоснабжением необходима реализация муниципальной подпрограммы “Развитие территории “Забелье” городского округа город Уфа РБ на период 2013—2025 годы”. Будут рассмотрены все возможные меры для участия в программе, — объяснил Николай Ельников.