Власти назвали причины, почему в поселках под Уфой нет воды

Что же касается Сергеевки и мкр. Дружный в Михайловке, то у этих поселений нет центрального водоснабжения и для его подключения нужно заключать договоры. И если вопрос для жителей Сергеевки решится, стоим им только обратиться в ООО КХ «Авдон» за техническими условиями для дальнейшего подключения к сетям центрального водоснабжения. То жителям Михайловки без воды придется жить еще пару лет.