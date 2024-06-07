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Власти назвали причины, почему в поселках под Уфой нет воды

Глава Уфимского района Николай Ельников нашел свои причины отсутствия водоснабжения для каждого из сел района.

Источник: Reuters

Власти назвали причины, почему жители поселков под Уфой мучаются без воды. Глава Уфимского района Николай Ельников нашел свои причины отсутствия водоснабжения для каждого из сел района.

«С 1 мая по 6 июня через социальные сети по теме “Отсутствие или слабый напор воды” поступило 204 обращения. Из них по работе ООО “ЖКХ Шемяк” — 189. Для того чтобы подробно разобрать каждую ситуацию, разработать план дельнейших действий провели совещание с участием прокурора Уфимского района Рустама Фариловича Шайбакова и представителей ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний», — отчитался чиновник.

По его словам, отсутствие водоснабжения в каждом отдельном селе — стечение обстоятельств.

Так, в Булгаковском, Зубовском и Чесноковском сельсоветах перебои возникли из-за аварийного отключения электроэнергии и изношенности сетей на Киешкинском водоразборе. Для решения проблемы запустили новую скважину и начали разработку Сегодня будет запущена новая скважина, а с понедельника начнется разработку двух дополнительных источников. Также в числе причин — незаконные врезки жителей для полива личных участков. В ближайшие время будут проводиться рейды по установке фактов нарушений.

В ЖК Михайловка Грин вопрос будут решать совместными действиями управляющей и ресурсоснабжающей организаций, отрегулировав датчики, отвечающие за уровень воды в водонапорной башне.

В Шамонино воды не было из-за отключения электроэнергии и образованием нескольких завоздушенных участков системы.

В Дмитриевке, Юматово и Жуково слабый напор воды в системе связан с большим разбором. В жаркие дни с наплывом городских жителей в Уфимский район потребление воды значительно возрастает.

В селе Нижегородка кто-то из местных жителей в одном из водопроводных колодцев перекрыл запорную арматуру. Сотрудники ресурсоснабжающей организации открыли вентиль, после чего водоснабжение было восстановлено.

Что же касается Сергеевки и мкр. Дружный в Михайловке, то у этих поселений нет центрального водоснабжения и для его подключения нужно заключать договоры. И если вопрос для жителей Сергеевки решится, стоим им только обратиться в ООО КХ «Авдон» за техническими условиями для дальнейшего подключения к сетям центрального водоснабжения. То жителям Михайловки без воды придется жить еще пару лет.

«Источник поставки воды в мкр. Дружный с. Михайловки не определен, ввиду отсутствия лимитов у ГУП РБ “Уфаводоканал”. Для обеспечения водоснабжением необходима реализация муниципальной подпрограммы “Развитие территории “Забелье” городского округа город Уфа РБ на период 2013—2025 годы”. Будут рассмотрены все возможные меры для участия в программе, — объяснил Николай Ельников.

ЖКХ