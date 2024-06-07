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В Новосибирске синоптики призвали жителей не ждать лета до середины июня

Синоптики советуют жителям Новосибирска не рассчитывать на летнюю погоду до середины июня из-за затяжных заморозков и сезонных дождей.

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Источник: Сиб.фм

Грозы охватили значительную часть региона, МЧС опубликовало экстренное предупреждение о предстоящих осадках в ночь с 6 на 7 июня. Первый солнечный день ожидается только 12-го числа.

Наталья Кичанова, начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра, в беседе с VN.ruрассказала, что к середине июня температура начнет повышаться, достигая до +25 градусов днем. Осадки будут продолжаться, но в меньшей степени. Ночью прогнозируется интенсивность осадков до 50 миллиметров.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что грозы, дожди и сильный ветер накроют Новосибирск в пятницу, 7 июня.