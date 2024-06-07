В Новосибирске синоптики призвали жителей не ждать лета до середины июня

Наталья Кичанова, начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра, в беседе с VN.ruрассказала, что к середине июня температура начнет повышаться, достигая до +25 градусов днем. Осадки будут продолжаться, но в меньшей степени. Ночью прогнозируется интенсивность осадков до 50 миллиметров.