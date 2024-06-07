В Приморье мигрант задержан за работу в такси без водительского удостоверения

Сотрудники МВД России по городу Артём привлекли к ответственности 30-летнего иностранца, который незаконно работал водителем такси, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Установлено, что мужчина управлял автомобилем Toyota Aqua, оформленным под такси, без водительского удостоверения российского образца. В ходе проверки выяснилось, что в сентябре 2023 года он уже привлекался к административной ответственности и не оплатил штраф.
«В ходе проверки также выяснилось, что мигрант осуществлял трудовую деятельность (работал таксистом), имея патент на работу в качестве разнорабочего. Составлен административный протокол по части 2 статьи 18.17 КоАП РФ», — сообщили в полиции.
Нарушителя доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на стоянку временного задержания. Материалы дела направлены в Артемовский городской суд для рассмотрения.
Напомним, в Приморье лишили водительского удостоверения иностранца, который сбил пенсионерку на придомовой территории и уехал, не дождавшись сотрудников ГИБДД. В полиции рассказали, что рулевой оставил место аварии не сразу, а после приезда врачей. Про то, что до приезда полиции ему не следовало уезжать, мужчина не знал.