В Приморье мигрант задержан за работу в такси без водительского удостоверения

Напомним, в Приморье лишили водительского удостоверения иностранца, который сбил пенсионерку на придомовой территории и уехал, не дождавшись сотрудников ГИБДД. В полиции рассказали, что рулевой оставил место аварии не сразу, а после приезда врачей. Про то, что до приезда полиции ему не следовало уезжать, мужчина не знал.

